根據櫃買中心資料顯示，聯寶公司主要從事網通訊號變壓器等磁性元件之研發、生產及銷售，推薦證券商為康和證券、凱基證券及永豐金證券，申請時資本額2億8,000萬元。

聯寶公司2021年合併營業收入為4億9,226萬元，稅後淨利為3,146萬元，每股純益為1.12元。2022年前三季財報之合併營業收入為3億9,484萬元，稅後淨利為5,153萬元，每股純益為1.84元。