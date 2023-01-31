Fed周三將公布決策，緊接著英國與歐洲央行將於周四揭曉最新決策，周二在市場投資氛圍轉趨保守下，為美元帶來支撐，追蹤美元對六大對手貨幣表現的美元指數開低後反彈走高，歐洲匯市報102.47，上漲0.2％，不過1月以來仍下跌超過1％。

周一由於西班牙1月通膨率意外偏高，歐元最高一度漲至1.0913美元，逼近九個月高檔，周二雖壓回至1.0809美元，1月以來仍升值1.3％。

日圓周二持平於130.39兌1美元，受惠於市場預期日銀貨幣政策即將轉向，日圓1月份雖然小漲不到1％，但已是連續三個月上漲。

英鎊周二回檔報1.2321美元，貶0.2％，但月線仍可望收紅。1月份主要貨幣中以澳元最為強勢，上周一度升抵0.7114美元，創五個月新高，周二儘管拉回至0.7000美元，但月線仍大漲約3％。

IG Markets分析師席卡摩（Tony Sycamore）指出，非美元貨幣周二全面轉弱，主要原因包括技術面追漲力道不足、市場氛圍轉趨保守與月底美元買盤回籠。

按照美國利率期貨盤，市場預期Fed本周例會升1碼後基準利率會來到4.5％至4.75％之間，接下來可能有兩次例會會各升1碼，今年稍晚就會降息。

外匯交易商激石（Pepperstone）研究部主管 韋斯頓（Chris Weston）表示，「市場會緊盯Fed的會後聲明與主席鮑爾的記者會說法，雖說可能性不高，但若Fed暗示接下來將暫緩升息，美元賣壓將再度出籠，風險資產則會全面大漲。」

美國周二將發布雇用成本報告，國民西敏寺資本市場（NatWest Markets）美國利率策略師尼夫魯茲（Jan Nevruzi）指出，「該報告不至於改變Fed此次的決策，但可能會對鮑爾會後記者會的說法具有決定性的影響。」