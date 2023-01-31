台化、國喬營運持穩，具SM、ABS、PS一貫布局。台苯、國喬台灣SM年產均37萬噸，國喬另有台灣ABS年產12萬噸、PS年產6萬噸。國喬SM營收占比41％、ABS/PS33％、媒體10％、PA66營收比7％、包材6％。

台化台灣SM年產132萬噸，ABS、PS年產各41萬噸、34萬噸，大陸寧波現有PS年產20萬噸、ABS 50萬噸；寧波ABS新產開出，總年產規模達75萬噸。

分析師表示，亞洲、美洲套利窗口關閉，大陸國內純苯價格高位，1月份純苯進口量處於高位。伴隨春節前，節前備貨疊加出口提貨，下游剛需採購意向較好，對市場有一定支撐，港口庫存或存在小降預期，大陸近一個月SM價格連漲四周，1月份SM市場價格漲幅7.81％。

下游ABS也因原料與供應端支撐，ABS廠家1月掛牌價上調，市場行情穩中有漲；目前包括主力終端家電行業在內的下游工廠備貨按部就班，整體需求趨於平穩，場內正常走貨。

分析師認為，ABS行業負荷高位橫盤，節前裝置開工情況高位穩定，場內貨源相對充裕，同時前期聚合廠去庫效果顯現，總體庫存位置較低，節後聚合廠定價上調，供應端對現貨價格存在支撐，賣家報盤挺價，市場堅挺運行，預計短期ABS行情或將小幅有漲。