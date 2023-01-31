另外，取得不動產、廠房及設備等資本支出為353.1億元，用以維持5G競爭優勢與爭取新興商機。與2022年相較，增加18.8億元，主要為因應未來商機強化擴建IDC機房、新建海纜及持續佈建光纖等進行策略投資。

2023年度合併營業收入預測數2,212.7~2,227.9億元，較2022年度自結數增加45.3~60.5億元約2.1%~2.8%，主要係行動通信、寬頻接取、數據網路營收增加及爭取數位經濟新興業務商機。

2023年度合併營業成本及費用預測數1,765.9~1,772.9億元，較2022年度自結數增加66.0~73.0億元約3.9%~4.3%，主要係為未來新興業務發展佈局與維持核心業務成長動能，持續強化人才招募及網路建設，使相關成本增加。

營業淨利預測數446.7~459.9億元，較2022年度自結數減少8.5~21.7億元約減少1.8%~4.6%。稅前淨利預測數448.6~465.8億元、歸屬於母公司業主之淨利為345.5~361.0億元、每股盈餘預測為4.45~4.65元，較2022年度自結數分別減少6.9~24.1億元、減少4.2~19.7億元及減少0.06~0.26元。

中華電信董事長謝繼茂表示，展望2023年，中華電信將以『永續+5G+創新轉型』的策略主軸，將ESG永續發展融入營運工作，積極建設5G網路，以及強化創新轉型，打造公司新的成長曲線。以『個人家庭、企業客戶、國際電信分公司』等三大事業群聚焦業務拓展，結合『網路技術、資訊技術分公司及中華電信研究院』等三大技術群推動營運與技術賦能，厚植核心能力與基礎建設，提升營運韌性；並加強客戶需求洞察，精進人才發展與轉投資經營，掌握包括淨零轉型、5G(含企業專網)、前瞻建設2.0、疫後時代、智慧應用等商機，進一步推升企業成長。

謝繼茂強調，2023年台灣電信產業將因同業合併出現新的競爭態勢，中華電信5G網速與涵蓋品質屢獲國內外肯定，超越同業，有信心以優異的網路及服務品質持續站穩行動市場營收市佔率與客戶數市佔率雙冠王的領先地位，並加速拓展5G企業專網，與企業夥伴共同發展5G智慧應用，進一步推升行動業務營收，並帶動資通訊業務成長。

此外，藉由高品質的固網寬頻服務，中華電信主推升速及三網整合策略，可望持續提升用戶體驗，維持成長動能。該公司亦將加強MOD影視內容投資並結合Hami Video，滿足客戶多螢收視需求，提升客戶數與客戶貢獻，帶動影視服務整體營收成長。

謝繼茂強調，中華電信全力支持政府淨零轉型，新的一年仍將持續強化網路韌性與資安防護，提供最值得信賴的資通訊服務，並掌握綠能永續、遠距零接觸、5G及數位轉型商機，投資布局與開拓潛力新興業務，透過母子公司協同運作、發揮集團策略綜效，為股東、客戶、社會與員工創造價值。