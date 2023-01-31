70年代瓊瑤小說電影巨星秦漢，是當年無數少女心目中的夢幻情人，幾年前曾在對岸開拍年代劇《新世界》、戲劇《親愛的她們》都廣受好評，但在台灣仍是十分低調，平日深居簡出，為了保有隱私，以「沒有手機」為由斷絕對外連繫，在疫情期間更是謝絕所有友人的邀約聚會，是個十足的居家宅男。近來秦漢接受本報專訪，76歲的他穿上義大利頂級奢華Stefano Ricci男裝，展現男神的翩翩風采。

秦漢為保有隱私平日深居簡出，近日接受本報邀請進棚拍攝Stefano Ricci時尚專題，在鏡頭前再度展現電影巨星的男神風采。（攝影／JOJ PHOTO‧場地提供／聲色Soundsgood‧專題企畫／中時時尚）
秦漢為保有隱私平日深居簡出，近日接受本報邀請進棚拍攝Stefano Ricci時尚專題，在鏡頭前再度展現電影巨星的男神風采。（攝影／JOJ PHOTO‧場地提供／聲色Soundsgood‧專題企畫／中時時尚）

「因為我不太出門，到現在都沒感染COVID-19。」秦漢對自己宅在家的個性十分滿意，笑說，「大概我是天選之人吧！」從昔日熠熠明星回歸平淡，秦漢很享受一個人的日子，平日聽音樂、看書、喝咖啡就可打發一整天，儼然是現實生活版的「三廳男星」，每天固定到家附近的大安森林公園散步、打籃球，戴上墨鏡、壓低棒球帽走在路上，很少被認出來，倒也怡然自在。

秦漢從昔日熠熠明星回歸平淡，享受一個人的生活，這兩年疫情宅在家，更是深居簡出，穿Stefano Ricci男裝風度翩翩，帥氣破表。（攝影／JOJ PHOTO‧場地提供／聲色Soundsgood‧專題企畫／中時時尚）
秦漢從昔日熠熠明星回歸平淡，享受一個人的生活，這兩年疫情宅在家，更是深居簡出，穿Stefano Ricci男裝風度翩翩，帥氣破表。（攝影／JOJ PHOTO‧場地提供／聲色Soundsgood‧專題企畫／中時時尚）

熱愛運動、養生的秦漢迄今仍保有好體力，就算是和年輕人在球場軋球也不成問題。這次時尚專題的拍攝場景選在充滿復古氛圍的黑膠唱片咖啡廳「聲色Soundsgood」，讓喜愛聽音樂的他，在充滿美好音符的環境下帥氣入鏡，無論是巴哈古典音樂或法國前第一夫人卡拉布魯尼的浪漫歌聲，讓他展現出高冷、親和等各種時尚表情。

秦漢從昔日熠熠明星回歸平淡，享受一個人的生活，這兩年疫情宅在家，更是深居簡出，穿Stefano Ricci男裝風度翩翩，帥氣破表。（攝影／JOJ PHOTO‧場地提供／聲色Soundsgood‧專題企畫／中時時尚）
秦漢從昔日熠熠明星回歸平淡，享受一個人的生活，這兩年疫情宅在家，更是深居簡出，穿Stefano Ricci男裝風度翩翩，帥氣破表。（攝影／JOJ PHOTO‧場地提供／聲色Soundsgood‧專題企畫／中時時尚）

秦漢近日接受本報邀請拍攝時尚專題，藉此機會向中國時報讀者拜年，穿Stefano Ricci男裝風度翩翩，帥氣破表。（攝影／JOJ PHOTO‧場地提供／聲色Soundsgood‧專題企畫／中時時尚）
秦漢近日接受本報邀請拍攝時尚專題，藉此機會向中國時報讀者拜年，穿Stefano Ricci男裝風度翩翩，帥氣破表。（攝影／JOJ PHOTO‧場地提供／聲色Soundsgood‧專題企畫／中時時尚）
Stefano Ricci手工鱷魚皮後背包，111萬5000元。（Stefano Ricci提供）
Stefano Ricci手工鱷魚皮後背包，111萬5000元。（Stefano Ricci提供）
Stefano Ricci羊毛混羊絨布勞森外套，13萬2000元。（Stefano Ricci提供）
Stefano Ricci羊毛混羊絨布勞森外套，13萬2000元。（Stefano Ricci提供）
Stefano Ricci卡其色麂皮樂福鞋，4萬元。（Stefano Ricci提供）
Stefano Ricci卡其色麂皮樂福鞋，4萬元。（Stefano Ricci提供）
Stefano Ricci羊毛棒球帽，1萬4000元。（Stefano Ricci提供）
Stefano Ricci羊毛棒球帽，1萬4000元。（Stefano Ricci提供）

秦漢穿自然色系的Stefano Ricci秋冬男裝，一套是淡米色Cashmere高領毛衣外搭三扣針織外套，加上草編巴拿馬帽、墨鏡和麂皮樂福鞋，打造義大利紳士的休閒時尚。另一套則高領毛衣外搭羊毛混羊絨布勞森外套，搭配羊毛棒球帽，帶有英式貴族狩獵的時尚品味，風度翩翩，帥氣破表。

來自義大利的Stefano Ricci男裝要價不菲，向來是企業家、皇室貴族與富豪的最愛，以訂製男裝著稱，且用料奢華，採用Cashmere、小羊駝Vicuna毛料、絲綢、手工織錦綢緞等頂級布料，當今教皇、知名男高音安德烈波伽利（Andrea Bocelli）、湯姆克魯斯、亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）等都是鐵粉。

BL爆紅男神「家暴又劈腿」突開4分鐘直播宣布1大事 全網傻眼
情定2023 台北美福飯店搶佔情人節商機 吃住皆浪漫
2023秋冬男裝 MSGM叛逆再現校園風
#秦漢 #義大利 #StefanoRicci #男裝 #男神