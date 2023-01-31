70年代瓊瑤小說電影巨星秦漢，是當年無數少女心目中的夢幻情人，幾年前曾在對岸開拍年代劇《新世界》、戲劇《親愛的她們》都廣受好評，但在台灣仍是十分低調，平日深居簡出，為了保有隱私，以「沒有手機」為由斷絕對外連繫，在疫情期間更是謝絕所有友人的邀約聚會，是個十足的居家宅男。近來秦漢接受本報專訪，76歲的他穿上義大利頂級奢華Stefano Ricci男裝，展現男神的翩翩風采。

秦漢為保有隱私平日深居簡出，近日接受本報邀請進棚拍攝Stefano Ricci時尚專題，在鏡頭前再度展現電影巨星的男神風采。（攝影／JOJ PHOTO‧場地提供／聲色Soundsgood‧專題企畫／中時時尚）

「因為我不太出門，到現在都沒感染COVID-19。」秦漢對自己宅在家的個性十分滿意，笑說，「大概我是天選之人吧！」從昔日熠熠明星回歸平淡，秦漢很享受一個人的日子，平日聽音樂、看書、喝咖啡就可打發一整天，儼然是現實生活版的「三廳男星」，每天固定到家附近的大安森林公園散步、打籃球，戴上墨鏡、壓低棒球帽走在路上，很少被認出來，倒也怡然自在。

秦漢從昔日熠熠明星回歸平淡，享受一個人的生活，這兩年疫情宅在家，更是深居簡出，穿Stefano Ricci男裝風度翩翩，帥氣破表。（攝影／JOJ PHOTO‧場地提供／聲色Soundsgood‧專題企畫／中時時尚）

熱愛運動、養生的秦漢迄今仍保有好體力，就算是和年輕人在球場軋球也不成問題。這次時尚專題的拍攝場景選在充滿復古氛圍的黑膠唱片咖啡廳「聲色Soundsgood」，讓喜愛聽音樂的他，在充滿美好音符的環境下帥氣入鏡，無論是巴哈古典音樂或法國前第一夫人卡拉布魯尼的浪漫歌聲，讓他展現出高冷、親和等各種時尚表情。

秦漢從昔日熠熠明星回歸平淡，享受一個人的生活，這兩年疫情宅在家，更是深居簡出，穿Stefano Ricci男裝風度翩翩，帥氣破表。（攝影／JOJ PHOTO‧場地提供／聲色Soundsgood‧專題企畫／中時時尚）

秦漢近日接受本報邀請拍攝時尚專題，藉此機會向中國時報讀者拜年，穿Stefano Ricci男裝風度翩翩，帥氣破表。（攝影／JOJ PHOTO‧場地提供／聲色Soundsgood‧專題企畫／中時時尚）

Stefano Ricci手工鱷魚皮後背包，111萬5000元。（Stefano Ricci提供）

Stefano Ricci羊毛混羊絨布勞森外套，13萬2000元。（Stefano Ricci提供）

Stefano Ricci卡其色麂皮樂福鞋，4萬元。（Stefano Ricci提供）

Stefano Ricci羊毛棒球帽，1萬4000元。（Stefano Ricci提供）

秦漢穿自然色系的Stefano Ricci秋冬男裝，一套是淡米色Cashmere高領毛衣外搭三扣針織外套，加上草編巴拿馬帽、墨鏡和麂皮樂福鞋，打造義大利紳士的休閒時尚。另一套則高領毛衣外搭羊毛混羊絨布勞森外套，搭配羊毛棒球帽，帶有英式貴族狩獵的時尚品味，風度翩翩，帥氣破表。

來自義大利的Stefano Ricci男裝要價不菲，向來是企業家、皇室貴族與富豪的最愛，以訂製男裝著稱，且用料奢華，採用Cashmere、小羊駝Vicuna毛料、絲綢、手工織錦綢緞等頂級布料，當今教皇、知名男高音安德烈波伽利（Andrea Bocelli）、湯姆克魯斯、亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）等都是鐵粉。