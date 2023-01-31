男高音施宣煌近期策畫「島國之聲」音樂會，依著音樂史與地理座標，精選蒙特威爾第、珀瑟爾（Purcell）等人作品，同時還有以及台灣經典歌曲《月夜愁》、《雨夜花》，以及蕭泰然藝術歌曲等，橫跨威尼斯島、英格蘭島、台灣島的歌曲，展現東、西方歌曲的內涵。

鋼琴家游適伃、男高音施宣煌和大鍵琴家蔡耀德，三人將在「島嶼之聲」音樂會演出。（新象藝術提供）

施宣煌表示，《島國之聲》上半場呈現細膩的歐洲風情，下半場則策畫以台灣島歌謠，創新懷舊，特別是蕭泰然藝術歌曲術《永遠的故鄉》和《出外人》，具有份量。他也特別感謝前輩、長笛家樊曼儂對他的提醒，「我從小講台語長大，怎麼可以不唱台灣歌謠」。

為此，他也特別邀請鋼琴家游適伃合作，重新編曲《月夜愁》、《雨夜花》、《青春嶺》，由作曲家、低音提琴家陳柏廷擔任編曲，融入威爾第、德布西主題旋律，創新演繹經典曲目。

值得一提的是，同台演出的還有大鍵琴演奏家蔡耀德，他在英國長大，也和施宣煌同在倫敦大學英國皇家音樂院就讀，也將在音樂會中演出。演出將於2月2日在台北國家演奏廳登場。