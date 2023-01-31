大陸疫情防控鬆綁，過去擔任隔離要角的方艙醫院何去何從，備受關注。近日，大陸山東濟南將隔離方艙改造為「技能人才公寓」，不僅緩解周邊園區企業員工周轉性住宿緊張問題，同時也實現了對閒置資源的高效再利用。專家認為，盤活方艙項目用於其他住房用途，值得各地學習和思考。

觀察者網報導，大陸調整疫情防控政策後，山東濟南高新區孫村方艙隔離點暫時出現空檔期，針對高新東區等特色園區高端製造企業集中，發展保障部聯合智慧裝備產業發展中心等單位深入走訪企業，最大限度回應緩解園區企業員工周轉性住宿緊張問題。

經過升級改造，原來占地5萬6206平方公尺的方艙，首期改造出650間房，被用作技能人才公寓，後期還將根據企業需求陸續調整增設。在疫情防控平穩轉段時期，濟南高新區用最短時間緩解了園區企業員工周轉性住宿緊張問題，同時也實現了對閒置資源的高效再利用。

高新區發展保障部就業保障辦公室負責人介紹，未來，人才公寓將結合後期運行，完善整體標識，豐富對外形象，計畫聯合教育體育、民政等主管部門，增加健身器材、社區服務等配套設施，打造「15分鐘」便民服務圈。

報導指出，對此，有網友認為這是物盡其用的好方法，而非過往拆了建、建了拆。不過，也有網友對公寓保暖性、舒適性、後期如何運營維護等方面提出疑問。

易居房地產研究院研究總監嚴躍進認為，鑒於當前全大陸整體疫情已進入低流行水準，盤活方艙項目用於其他住房用途，值得各地學習和思考。他表示，當前很多方艙項目位於郊區市場，恰和各地產業園等有較好的契合度。後續確實可以基於長租公寓的發展思路，改造為臨時性的租賃住房或短期租賃的公寓，充分發揮長租公寓的用途。