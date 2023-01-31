高雄一名陳姓男子在2020年10月間，以測試精油為名，約認識超過10年的女性友人上摩鐵，卻趁著對方不注意在飲料中下藥，該名女子遭迷暈，還被陳男性侵得逞，女子隔天上班被友人發現異樣，到醫院採檢後驗出體內有安眠鎮靜劑成分，因此提告，高雄地方法院審理後依強制性交罪判處陳男8年徒刑，女子也提出附帶民事訴訟，須賠償40萬元，多年友誼更因此破碎。

判決書指出，陳男過去因毒品案遭判刑7年6個月，2020年8月29日服刑期滿，後來他連絡上認識多年的這名女子，不時邀約她出門，還以試精油為理由，且邀約時還會詢問女子生理期，對方感到疑惑，陳男就以「生理期來小酌對女生不好」等等為由搪塞，最後女子答應邀約，2020年10月27日深夜就搭著陳男轎車，先前往超商購買酒類等飲料，再到汽車旅館開房。

陳男趁著女子上廁所時，在她的杯中摻入有BZD成分的安眠鎮靜藥物，女子喝下後就失去知覺昏睡，期間遭到陳男性侵得逞，陳男還幫女子把衣著穿好，裝作沒有事發生，隔天醒來時將她載回家。

女子過兩天上班時，同事察覺她有異樣，詢問經過後懷疑她遭人下藥，女子到醫院採檢尿液，發現竟有安眠鎮靜藥成分，她氣得向陳男提告，且檢警偵辦此案，發現女子私密處有撕裂傷，下體、內衣都採集到陳男DNA，綜合相關證據，將陳男依強制性交罪起訴。