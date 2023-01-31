內政部長林右昌31日凌晨上任前，在臉書發文，揭露民進黨敗選的原因，強調新內閣應重視疫後經濟的振興，尤其應該重視中小企業及行號的老闆及員工，解決他們受到疫情衝擊的實際問題。基隆市議長童子瑋31日晚間在臉書發文，也做出回應，表示執政團隊看到「家人受傷了，讓我們蹲下來，好好聆聽問題、解決問題」。

童子瑋說，新舊內閣正式交接，新內閣是個溫暖與堅韌並具的團隊。做為基隆子弟，尤其高興林右昌前市長榮任內政部長，將在「天下第一部」一展長才，這是對基隆改變的肯定，是所有認同基隆八年蛻變的基隆人與有榮焉的一刻。

童子瑋回想起，八年前的基隆百廢待舉，林右昌前市長能夠利用基隆市有限的資源，做到最大程度的改變：運籌帷幄、調和地方、府會和諧、爭取資源，一舉翻新基隆的面目，卓越的洞見問題與整合能力，是台灣難得的人才。相信這些優點未來在內政部必能延續所長，為台灣人民帶來榮光，為基隆人延續驕傲。

童子瑋認為，內政部的業務範疇廣闊，是攸關你我生活最「有感」的部會，在經歷三年大疫的振興時刻，右昌前市長願意承擔重任，責任宏大，令人敬佩。

童子瑋進一步指出，就像林右昌凌晨在臉書的發言所說，這三年的疫情，讓很多勤勤懇懇，數十年骨力打拚的基層中小企業老闆、員工都受傷了。他們是當年台灣創造經濟奇蹟的原動力、是自黨外運動年代開始就一路支持民進黨的堅實力量、是台灣最大宗的就業人口，他們在城市、在農村，是你我、我們的父母輩、我們的厝邊、同學、朋友，我們的家人。特定產業帶來的華麗的外表下，「同島一命，但感受差很多」，再高的平均經濟數據，也無法掩蓋這個事實。

「家人受傷了，讓我們蹲下來，好好聆聽問題、解決問題。」童子瑋說，這是我們在林右昌前市長的基隆經驗上看到的光芒。他認為，這是一個正向且積極的開始，點亮台灣頭的力量，將繼續治癒台灣、繁榮台灣。