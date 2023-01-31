女星歐陽娜娜是人氣星二代，父親是歐陽龍、母親是傅娟，與另外兩名姊妹歐陽妮妮、歐陽娣娣，從小就特別受關注，而娜娜長年學音樂的才女氣質和甜美外型，讓她近年在演藝圈發展順遂；前陣子她在社群平台上發布美照，卻因為外套扣子的位置太開，讓網友看錯直呼：「還以為是什麼H（罩）杯美少女」。

歐陽娜娜21日除夕當天在Instagram發文，並寫下「虎年最後一天！」顯然很期待新年的到來，照片中歐陽娜娜穿上黑色花紋外套，雙手撩起頭髮擺姿勢，朝鏡頭做眨眼表情，看起來十分可愛，貼文迅速獲得6.6萬人按讚，不過因為外套扣子正好在胸前，乍看讓人以為胸器外露，有網友直呼：「哦，剛刷到猛一看以為是什麼H（罩）杯美少女。」

歐陽娜娜外套有兩顆大鈕扣。（圖／歐陽娜娜Instagram）

有網友看錯，以為歐陽娜娜身材外露。（圖／截自歐陽娜娜Instagram）

歐陽娜娜近年在大陸發展事業，她2018年宣布暫別演藝圈，決定去美國波士頓伯克利音樂學院學習音樂，該校校友有南韓歌手PSY、王力宏、于文文等人，本來預計2022年畢業，近期卻被陸媒爆料她辦理休學，還沒拿到畢業證書。前陣子她發行自己的專輯，又在大陸舉辦藝術展，同時還創辦了自己的服裝品牌，行程非常滿，也難怪會有人懷疑是否已休學，才能花費心力在其他事物上。

近日歐陽娜娜低調回台與家人慶祝新人，她也接連曬出許多在台灣拍攝的照片，其中一組新髮色卻遭網友吐槽，歐陽娜娜將頭髮染成淺灰色，但看起來非常貼頭皮，髮際線看起來悄悄上移，顯得髮量有些稀疏，網友直批：「有種禿頭感」、「快禿了？」