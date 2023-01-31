海洋委員會新任主委管碧玲1月31日上任，但有媒體發現海委會的官網主委管碧玲專欄的學歷欄位誤植成「高雄市政府新聞處處長」，海委會對此表示，已經更正。至於官網缺乏兩位副主委吳美紅、洪文玲的資料，海委會說，這是網站後端作業問題，會陸續刊登。

海洋委員會1月31日晚間說，官網已經新增常務副主任委員吳美紅的個人資料。（海委會提供／林瑞益高雄傳真）

除管碧玲的資料錯誤外，海委會指出，對於常務副主委吳美紅的官網資料尚未新增個人資料一事，吳美紅是於今（31）日到職，媒體刊載當時，該會尚未上網登錄吳美紅的個人資料，目前已經完成刊登。

至於政務副主委洪文玲的資料，海委會說，洪文玲經行政院院長陳建仁提請蔡英文總統任命後，尚需辦理人事借調作業，已由國立高雄科技大學同意於今年2月1日起借調至該會服務，該會將於洪文玲正式報到後，將其個人資料於同日刊登官網。

此外，高雄科技大學的洪文玲資料欄也出現洪的碩士與博士取得日期錯誤，高科大晚間對此表示，該校的老師資料由老師個人負責，在獲知此事後已經通知洪文玲更正。