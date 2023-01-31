Netflix 華語懸疑影集《模仿犯》將於第一季上線，華麗卡司陣容包括主演吳慷仁、柯佳嬿、庹宗華、姚淳耀、范少勳、江宜蓉、夏騰宏與特別演出林心如，未開播就備受期待。31日釋出柯佳嬿個人花絮，描述角色「胡允慧」同時面對工作、親情、愛情間的拉扯與掙扎。花絮中柯佳嬿也笑著給出5個角色特點，我覺得她是溫暖的，溫暖、正義、倔強、包容、還有漂亮，展現冷面笑將的幽默。

柯佳嬿為了詮釋《模仿犯》的臨床心理師，做了許多事前準備，不光是上課、實習，也親自購書研究心理學，柯佳嬿分享，真的接觸後才知道有很多事是跟我想像的不太一樣，臨床心理師並不是說穿上醫師袍很嚴肅的在跟你聊天，反而心理師越能讓對方放鬆最好，才能觀察對方的一些眼神、口氣，甚至是他的姿態。

柯佳嬿飾演臨床心理師。（Netflix提供）

她的角色除了複雜的職業工作外，也以「姊代母職」的方式帶著弟弟胡建和（夏騰宏 飾）一起長大，兩人自幼相依為命，面對複雜的工作與家庭狀況，柯佳嬿笑說，好像從讀本開始就覺得這角色很沈重，就一路不輕鬆到最後的感覺。我也很佩服允慧的勇敢，勇敢這兩個字，好像我們說起來很容易，可是真的當你碰到事情發生的當下，你要能夠有勇氣去面對或是做出一些抉擇，其實是很困難的，這件事情上面是我很敬佩她，她不管是要為弟弟發聲，或是說在工作上面臨的壓力與抉擇。

柯佳嬿、夏騰宏飾演姊弟。（Netflix提供）

導演張榮吉表示，雖然佳嬿的外型看起來有一點點嬌弱，但是不管在面對連續殺人案或是面對弟弟的情感，都會感受到她很堅強的狀態。」初次與柯佳嬿合作的夏騰宏也表示，一開始看到本人時感覺很不真實：「以前都是從電視上看到，終於有機會透過戲劇合作見到本人。得知要合作時內心其實還是會有些許緊張，但一對戲就能感受到她的親切，「因為她就很溫柔啊！很自然地就可以把她當成姊姊來對戲」。

《模仿犯》中飾演前男女朋友的吳慷仁與柯佳嬿，也被導演笑稱為「老派」的前男女友感情線，兩人影帝影后級的情感拉扯詮釋也成為一大看點，柯佳嬿就透露：「胡允慧她其實是希望可以好好重新開始的，也許她沒有勇氣說出口，但她依然希望讓對方知道你對我是很重要的人。」吳慷仁也坦言因為胡允慧是柯佳嬿飾演，對自己所飾演的角色助益良多：「戲裡面曉其（角色名）只會對允慧展現笑容，再加上兩人的背景與過往，那個情感跟感受是很特別的，所以很需要有默契跟能放心把情緒交出去的對手演員」。

他特別提到很喜歡影集中設定兩人生活化的對談與互動，吳慷仁與柯佳嬿也對其中一場家中吃火鍋的對手戲印象深刻，吳慷仁表示，現場真的就吃起來了！兩人看著案件血腥照片邊吃、邊看、邊討論的體驗相當「獨特」，吳慷仁補充笑說，當下大家居然還有胃口，因為案件照片裡面的東西是比較...你知道的。柯佳嬿也默默地放一發冷箭，像是生食級的手之類的，逗樂現場。