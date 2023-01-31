今年8月起，星展銀行（台灣）將以1年時間，進行花旗台灣消金/財管業務移交，星展銀行（台灣）總經理林鑫川31日表示，星展將因此成為台灣最大外商銀行，會確保花旗消金原有客戶和員工權益繼續維持，花旗卡友最愛的威秀影城、誠品等合作都在商議延續。

星展加上花旗在國內的營業據點有74家、自動提款機（ATM）有66台，後者均為花旗台灣所有。林鑫川表示，倡議「無現金交易」的星展銀行很早就撤掉台灣市場的ATM，在整併花旗台灣消金業務後，也會將花旗ATM全部撤掉，惟分行據點部份是整併、或抑哉撤都還在研議。

星展台灣31日舉行金兔年迎春撈魚生活動，把東南亞農曆春節民俗在台灣重建，展現銀行的新加坡本色，多位受邀的星展財富管理貴賓均首次參與，對於撈魚生活動感到好奇興奮。

今年適逢星展銀行進入台灣40周年，星展亦因併購花旗台灣消金/財管業務而成為台灣最大外銀，林鑫川認為，整併的綜效應該無法在今年展現，2024年底再來看看，會是比較適當的時機。

林鑫川並就今年景氣發表看法，認為中國動能回升、全球疫情解封兩大利多因素，將能使得今年下半景氣好轉。他強調，去年是特別的一年，經歷股債雙空，今年來至少這一個月股市回升，希望可以繼續加油。