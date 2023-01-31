零股交易不斷優化，撮合時間從三分鐘縮短至一分鐘，推升小資族、年輕人開戶數與交易量。金管會證期局副局長高晶萍31日指出，台股從2022年12月19日將盤中零股交易撮合間隔時間由三分鐘縮短至一分鐘後，30歲以下的年輕人開戶數上衝至46.6萬人、占比42.7％，上市盤中零股日均值為18.91億元(占比0.78%)，較去年同期日均成交金額占比0.49％也有顯著成長。

高晶萍指出，經統計截至2022年12月證券商新開戶數約109萬戶，其中30歲以下族群約占42.7％、31歲至40歲族群占23.5％，顯示年輕人相當關心證券市場發展，另統計2022年截至12月，上市盤中零股日均值為18.91億元(占比0.78％)，較去年同期日均成交金額占比0.49％有顯著成長。

高晶萍指出，雖然交易量成長，但零股違約率很少，2022年約百萬分之六、2021年是百萬分之九，所以不是很大。金管會也提醒券商要用簡訊、專人推廣、APP推播等方式，向小資族、年輕投資人強化風險意識宣導，不要觸犯違約交割。

高晶萍指出，為使各證券商與資訊廠商之資訊系統順利上線，金管會督導證交所於2022年12月18日辦理市場會測，測試結果皆正常，並正式於2022年12月19日縮短盤中零股交易撮合間隔時間，由現行三分鐘縮短至一分鐘。

高晶萍指出，盤中零股交易制度逐步精進優化，縮短撮合間隔時間可提升盤中零股交易效率，將更有利於投資人下單之成交機會，投資人如有相關疑義，可向證交所、櫃買中心或所屬證券商洽詢，金管會將持續督導證交所及櫃買中心並加強對證券商及投資人的宣導，也要提醒投資人仍應審慎評估交易成本及自身財力情況，並應瞭解公司財務業務等基本面狀況，注意相關投資風險。