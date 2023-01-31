包括美國、德國與其他多個西方國家，宣布將提供各種先進主戰坦克給烏克蘭，目前俄羅斯的其中一種應對方法是「懸賞」，只要擊毀一輛西方坦克，就提供高額的賞金。

莫斯科時報(The Moscowtimes)報導，總部位於葉卡捷琳堡(Yekaterinburg)的福雷公司( Fores)在上周五表示，只要能夠擊毀西方製坦克，就提供500萬盧布（約71,648 美元）的賞金。

福雷斯公司的聲明稱「北約把將西方坦克轉移到基輔，這表明他們不只向烏克蘭提供防禦武器，而具有進攻性。我們要保衛自己，要支持我們的軍隊。」

除了福雷斯公司，還有其他人也提出賞金。上星期，西伯利亞後貝爾加地區(Siberia's Zabaikalsky)行政長官奧西波夫(Alexander Osipov)提出高達 300萬盧布（約42,900 美元）的賞金，提供給繳獲德國豹2坦克(Leopard 2 Tank)的英雄，美國M1坦克(Abrams Tank)的懸賞金較低， 只有150 萬盧布（約21,450美元）。

俄羅斯地方志願營，則提供摧毀敵方重型武器的獎金，摧毀敵方坦克或飛機，支待30萬盧布（約4,290美元）。