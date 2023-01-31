台北監獄一名簡姓男受刑人服刑期間，用手、腳觸碰同房獄友臀部、耳朵及下體，連續性騷擾得逞，被對方報警提告。依犯性騷擾防治法第二十五條第一項之性騷擾罪，判處簡男拘役50日，可易科罰金，可上訴。

據判決書指出，簡男於2021年6月19日上午8時許，在法務部矯正署台北監獄舍房內，以腳踢觸同房獄友臀部，並徒手撫摸其臀部、左耳，接續於同日上午9時許，再以左手觸摸獄友下體，以此等方式對獄友為性騷擾得逞，獄友氣到報警提告。

簡男於偵查中坦承不諱，檢方勘驗舍房內監視器錄影光碟及監視器畫面截圖將其起訴。

法官審酌簡男為逞一已私慾，趁獄友不及抗拒之際碰觸其臀部、耳朵及下體，顯未尊重他人身體自主權，所為實不足取，法官考量簡男犯後尚能坦承犯行，且已與獄友成立調解，尚待履行後續賠償，顯非無悔意，依犯性騷擾防治法第二十五條第一項之性騷擾罪，判處簡男拘役50日，可易科罰金，可上訴。

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