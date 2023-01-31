央行指出，為確保春節10天連假期間跨行提款及轉帳交易順暢運作，央行請財金公司促請各金融機構在跨行清算專戶留存足夠的清算資金，以應民眾跨行交易的需要。

另一方面，ATM跨行提款占比逐年下降，連假期間跨行交易計2,074億元，其中，ATM跨行提款計662億元，跨行轉帳（包括實體ATM、行動銀行及網路銀行）1,412億元；跨行提款占全部跨行交易金額比重32％，逐年降低。

觀察近幾年春節連假期間跨行提款占全部跨行交易金額比重，2019年仍有過半的51％，2020年起即降至50％以下，2020年49％、2021年42％、2022年33％、2023年32％。

此外，春節期間整體（包括跨行及自行）轉帳金額高於提款，其中以行動銀行轉帳最受民眾青睞。

整體提款、轉帳中，跨行交易2,074億元，加計自行交易1,704億元後，整體交易金額共3,778億元。

提款部分，ATM提款計1,587億元，其中自行提款925億元，跨行提款662億元。

轉帳部分，轉帳合計2,191億元，其中自行轉帳779億元，跨行轉帳1,412億元；轉帳有實體ATM、網路銀行及行動銀行等3種通路，交易金額分別為329億元、403億元及1,459億元，其中行動銀行占比近7成，顯示大眾對行動支付使用度提高。