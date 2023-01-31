拜料況獲紓解之賜，積壓的訂單終於找到出口，合勤控去年獲利大爆發，不僅營收首度衝破300億元大關，來到305.15億元，雖然營收年增率僅18.95％，但在營收放大、達到經濟規模下，獲利爆發力全出，經結算2022年歸屬於母公司業主淨利達16.18億元，換算EPS 3.87元，順利攀頂。

惟合勤控2022年第四季因營收85.97億元表現不若上一季的86.61億元，再加上第四季匯兌表現不若第三季，影響獲利表現，單季稅後淨利僅4.56億元，EPS 1.15元，較2022年第三季的歷史新高EPS 1.88元略減，不過毛利率的表現，倒是可圈可點，經結算單季毛利率達25.24％，寫下2021年第三季以來的新高，相較於2022年第三季的23％及2021年第四季的23.47％，分別增加2.24及1.77個百分點，也帶動2022年全年的毛利率回升到22.9％，順利拉近與2021年的23.6％的差距。