前副總統陳建仁今(31日)接掌行政院長一職，前院長蘇貞昌交接閣揆印信後正式宣告卸任，但他在交接典禮致詞仍金句連發，說出「此去山高路遠，偏遠地方，我已是一介草民」，還說「放心，處江湖之遠，我還是會憂其君」，被狂酸「注意看，這個男人太華了」、「有夠華國文學」。

蘇貞昌是民進黨執政期間掌舵行政院最久的閣揆，他在交接典禮致詞時分享道，幾週前在總統官邸，蔡英文堅持送他上車，走著走著突然對他說，「蘇院長以後不能不理我，打電話要接喔。」蘇聽聞停下腳步，回過頭哈哈大笑，對總統說「此去山高路遠，偏遠地方，我已是一介草民」。

眼見蔡英文皺起眉頭，蘇貞昌回憶，當時他頓了一下，轉向總統說「放心，處江湖之遠，我還是會憂其君」，他解釋，不過這個君不是古代帝王的君，而是國家。蘇直呼，若台灣不是那麼好的國家，生在窮苦、長在偏鄉的他，怎麼能從台灣尾拚到台灣頭，怎麼能從最底層做到最高層？

對此，媒體人朱凱翔在臉書粉專「不演了新聞台」引述蘇這段對話，並發文酸：「中國心，蘇蔡情。注意看，這個男人太華了。」另一粉專「綠查錶」也虧：「蘇院長開口成詩啊～有夠給他華國文學！」

桃園市議員牛煦庭留言：「華得令人髮指！」台北市議員游淑慧也說「華國情懷的袁崇煥」。網友表示「好一個江山萬里情」、「他的中國文學造詣蠻強的」、「如果蘇家僅蘇一人貢獻國家，我聽了這話，我可能會被感動。但是，蘇一家人分據要津，吃穿都靠著民進黨、行政院，這種話聽來十分噁心」、「華氣外露」、「我們誤會中國蘇了」、「府院蘇蔡情，陳建仁不行」、「蘇仲淹先天下之樂而樂，後天下之憂而憂」。