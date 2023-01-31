野村投信表示，信用債券因具備較高殖利率與高利差優勢，持續看好投資前景，首選為波動度相對較低的投資級公司債，風險承受度較高的投資人不妨增加新興美元主權債，因為目前債券殖利率在8％以上，就過去經驗來看，當新興美元主權債殖利率在此一水準時進場，長期持有的話都能有不錯的回報率。

野村基金(愛爾蘭系列)全球多元收益債券團隊指出，預期聯準會將很快停止升息，利率調整將暫停一段時間，並最終被迫降息，最早可能在2023年末降息，很可能會更晚才進行動作。於此同時，許多債券殖利率目前均具備極大的投資價值，即使短期內可能存在波動。除了可觀的收益率之外，債券市場也提供資本增值機會，包括金融債和新興美元主權債，均值得加以投資。

NN投資夥伴資深新興市場策略分析師Maarten-Jan Bakkum指出，對於新興市場而言，預期比實際升息更為重要，聯準會進一步升息不是問題，因為這已在預期中，且自去年10月底以來，市場對聯準會政策的預期出現變化，對於流入新興市場的資金產生重要且正面的影響，在去年11月與12月，共計1,700億美元的資金流入新興市場，新興債市前景看好。