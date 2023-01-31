投信法人認為，預期歷經對外開放短期陣痛後，加以政策監管放鬆，經濟復甦將提速，外資看法翻多也將使A股後市看俏，建議可逢低分批或透過定時定額布局。

統計自去年11月起北上資金連兩個月大幅增持A股，包括貴州茅台、美的集團、招商銀行、五糧液、中國平安等大型股皆獲得資金流入。今年來仍大筆掃貨，累計1月以來已淨流入逾人民幣900億元，已超越去年全年。

復華中國新經濟A股基金經理人陳朝政表示，大陸A股估值仍處歷史底部區間，由於民間市場資金充沛，加上機構法人持倉皆在長期底部，隨外資在2022年第四季陸續加倉，未來資金行情應可期待。在投資布局上，除了疫後復甦的內需概念題材外，中長線可留意具競爭力的新能源汽車、清潔能源，底部反轉的半導體、醫療及科創板。

中信中國高股息ETF經理人葉松炫表示，二十大不再重申「房住不炒」，讓大陸地產的曙光再現，隨後更積極釋出穩經濟的相關政策，均有利於大陸地產的後市表現。