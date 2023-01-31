曾敬驊、宋芸樺、彭千祐主演的愛奇藝原創少年成長奇幻喜劇《不良執念清除師》，31日曝光宋芸樺飾演的女主角陳楮英角色幕後花絮，有別於以往清新形象的浪漫少女感角色，宋芸樺這次初嘗試搞怪又擅於吐槽的一線三女警，有正義感、會頂撞長官、考刑警一直考不過、要處理「非人類」案件，宋芸樺表示，其實我有很努力把自己沒水準、沒禮貌的這塊放大，我覺得是這個人物一個標誌型的象徵。

宋芸樺化身菜鳥女警。（愛奇藝國際站提供）

不過宋芸樺也笑說，自己跟角色最不像的地方就是「沒禮貌」這件事，她笑說，因為我本身是一個非常彬彬有禮、有氣質的一個人。說完自己也「噗哧」一笑。

宋芸樺開警車被謠傳很可怕。（愛奇藝國際站提供）

在花絮影片中可看到宋芸樺常會在片場與導演林冠慧、男主角曾敬驊、彭千祐開玩笑，她也為了女警角色，接受劇組安排的武術訓練，包含警察必須執行的制伏嫌犯的動作。但對宋芸樺來說，最困難的反而不是動作戲，而是「開警車」，她笑說：「不知道是誰在傳謠言說我開車很可怕，每次只要一上車，就會有人大叫說『楮英要開車啊！大家小心！』，雖然有點打擊我的信心，但我還是有自信把它開好。」攝影師也會開玩笑跟她說要小心攝影機，讓她哭笑不得。

宋芸樺為女警角色訓練制伏嫌犯動作。（愛奇藝國際站提供）

第一次跟宋芸樺合作的曾敬驊表示，在拍戲過程中向她學習不少，「在她身上學到蠻多東西的，包括她整個狀態的轉換，在片場可以帶給所有夥伴很有活力的工作環境，畢竟一開始接觸喜劇大家都會需要一些時間適應，真的還好有她在，可以幫我們帶動現場的氣氛」。