副總統賴清德農曆年前接任民進黨主席，明天將首次召開中執會，由於賴在競選黨主席期間曾宣示反黑金，預計將在中執會開出第一槍，擬將台南市議長選舉涉及賄選爭議的議長邱莉莉、副議長林志展移送中評會做出停權處分。

賴清德明天將首次主持民進黨中執會，並預計在中午1點半中執會召開前發表談話，隨後由祕書長許立明介紹黨部新主管。

其中客家部主任由前立委蔣絜安出任，組織部主任由黨工林正鴻升任，其餘主管包括：主席室特助周威佑、政策委員會執行長羅致政、社會運動部主任邱嘉進、新聞輿情部主任張志豪、網路社群中心主任詹賀舜、青年發展部主任阮俊達、原住民族事務部主任伍麗華、台灣民主學院主任林秉忠、國際事務部主任謝佩芬、中國事務部主任吳峻鋕、民意調查中心主任陳博洲等。

中執會也將提案討論「台南市正副議長選舉爭議處理案」，之前台南市議長選舉，民進黨籍議長邱莉莉、副議長林志展涉及賄選爭議，賴清德之前競選黨主席時，在台南進行「向黨員報告」座談會，曾請檢調嚴查此案「有證據該關就關」。

邱莉莉和林志展之前已自請停權，民進黨廉政會也決議，兩人未來在審判過程中若被聲押，將遭停止黨權3年。但為符合社會期待，賴清德明天主持的首場中執會，特地將該案列入討論，據了解，賴清德將開第一槍，建請移送中評會做出停權處分，以彰顯嚴正面對此案的決心。