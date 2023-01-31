民進黨九合一選舉敗選，行政院長蘇貞昌去職，前副總統陳建仁接手閣揆今天上任。知情人士表示，被視為造成民進黨九合一選舉敗選原因之一的調查局新竹市調查站調查官余正煌，也正巧今起被轉為內勤，並證實余考績乙等也屬實。

而與余正煌熟識的調查官則私下表示，余去年度考績被打乙等，如今又被轉調內勤職務，前因後果很多，但「事實上就是秋後算帳」。

去年九合一選舉期間，前新竹市長林智堅台大國發所碩士論文遭踢爆涉嫌抄襲學長余正煌台大國發所碩士論文。據了解，在事情爆發後，民進黨政府內確實有官員要余吞下，為林論文抄襲危機拆彈，但余並未接受，並提告林侵害著作權。

最後台大國發所認定林智堅碩士論文抄襲，撤銷台大國發所碩士學位，原已獲民進黨提名的林，也退出桃園市長選舉。

而余正煌自訴林智堅違反著作權案於1月11日開庭，當天也同步傳出余去年度工作考績被打乙等，還將從外勤轉調內勤冷凍。余也在前一天晚間在個人臉書意有所指表示「黨，聯合公司要攻我嗎？沒關係，我不會更差了，要戰就來」。

余正煌考績被打乙等消息傳出後，還在調查局內部群組引起討論。有調查局人員就直言，「沒辦法啦，誰叫余學長這麼不聽話，叫你安靜就安靜嘛，發什麼聲明說論文自己寫的，後來還敢提告，那個以為已經把你擺平的自大狂哪吞的下去」。

也有調查局人員指出，可能是有長官「自以為把余學長壓制住了，搞不好還跟上面了邀功，想不到余這麼大膽敢去提告，這下面子掛不住，不硬打你乙怎麼行，其他的手段像是調動等等再看」。

還有調查局人員表示，「黨的意志高於一切，受到黨指揮的公司，怎麼可能會給他適當的權益維護呢」。也有人直指，新竹市調查展毒品查緝表現，唯一一件主動發掘的案子就是余正煌發掘的，這樣考績還吃乙？