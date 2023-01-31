美國近日將中國長沙天儀空間研究院有限公司列入制裁清單，原因是該公司將烏克蘭衛星圖像提供給俄羅斯瓦格納軍團。長沙天儀不算是出名的商業衛星公司，為何美國要對這家公司下手？陸媒指出，大部分原因就是盯上中國正在大力發展的體積小、價格低廉的SAR合成孔徑雷達遙感衛星星座。

陸媒《環球時報》旗下社交媒體公眾號「樞密院十號」發表文章稱，長沙天儀運營著26顆SAR衛星，目標是建立SAR星座，並提供一站式SAR數據整體解決方案。目前已經有中國首顆商業SAR衛星海絲一號及中國首顆商業組網SAR衛星巢湖一號等衛星在軌道運行。

文章指出，美國之所以用「向俄羅斯私營軍事公司瓦格納集團提供衛星情報幫助」的名義，對天儀公司實施制裁，恐怕很大部分原因就是盯上中國正在大力發展的SAR衛星星座。

在此之前只要提到偵察衛星，外界很容易想到的就是美國「鎖眼」系列光學偵察衛星和「長曲棍球」系列雷達成像偵察衛星。它們有極高分辨率，但造價昂貴（10億美元以上）、體積龐大，而且還有一個的弱點——只要算好偵察衛星的過頂時間，提前做好隱蔽，就能躲開偵察衛星的窺探——這也是反衛星偵察的常規手段之一。此外還可以用反衛星雷射武器甚至反衛星導彈將之擊毀，前蘇聯就幹過類似的事。

文章表示，近年來隨著電子設備小型化和商業衛星技術的快速進步，大批商業衛星公司也能建造性能相當不錯的對地遙感衛星。儘管分辨率可能比不上專業的軍用偵察衛星，但它們的體積小巧、成本低廉，這些商業衛星公司動輒發展數十顆遙感衛星組成的衛星星座，一旦用於軍事目的，防備難度就大得多了。

首先，這些小型衛星星座的數量多、重訪時間很短，甚至可以形成不同衛星接力對某個地點連續偵察的情況。其次，這些衛星的建造成本低，反衛星導彈擊落衛星的費用比製造和發射衛星的成本高得多。此外，西方商業衛星公司的數據服務也比五角大廈傳統的衛星情報解讀更快，去年五角大廈還與多家西方商業衛星公司簽訂協議，利用它們的即時衛星數據服務幫助美軍解讀俄軍的作戰部署動態。

該文分析指出，明白了小型衛星星座的軍用潛力後，就不難理解為美國對天儀公司如此忌憚。該公司不但發展小型衛星星座，而且還將主力集中在SAR衛星和衛星數據服務上，因為SAR衛星的對地觀測不受天氣和晝夜影響，還能穿透地表一定厚度的植被、沙土、積雪等，獲得表層以下的圖像。雖然這些產品及服務皆用於民事和商事用途，不涉及任何軍事目的，但美國的制裁根本目的就是要遏制中國在相關領域的進步，所謂「與瓦格納集團有關」不過是藉口而已。