彰化縣楊姓男子因不滿謝姓男子積欠黃姓姪子工錢未給付，於2022年間，將內裝有白包1個、金紙2捆、信封袋1只之塑膠袋丟入謝男的住處內，彰化地院一審判決6000元罰金，經檢方上訴，台中高分院二審審酌，一審判決並無不當，駁回上訴，全案確定。

彰化地院一審時，楊姓男子坦承將白包、金紙等物放置於謝男的住處內，他回我「我懶叫（台語音譯）欠你的錢」，這樣還告我恐嚇，實在不合邏輯；他欠我的工錢早就還我了，他就是不給，還要我賠他錢等語。」。

一審法官認為，楊姓男子不思以正當理性方式，解決與謝姓男子的工資糾紛，竟以隱含加害生命、身體之意通知謝而恫嚇之，致生危害於謝的安全，所為實不足取，判處罰金6000元。

檢方上訴認為，楊姓男子始終空言否認犯行，兼未曾對謝姓男子表示歉意，亦未與謝商談和解事宜等情，楊男被告的犯後態度，難認良好。所犯刑法第305條之恐嚇危害安全罪，其法定刑為2年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

台中高分院二審審酌，一審判決科刑部分，審酌楊姓男子無犯罪紀錄、犯罪動機（因積欠工資糾紛）、手段（將白包等物放置告訴人住處）、目的（使告訴人心生畏懼）、犯罪後態度（坦承客觀行為，但否認有恐嚇犯意、犯罪後未填補損害之情形等），依原判6000元罰金並無不當，駁回檢方上訴，全案確定。