為人父母總是會擔心孩子的一切，但還是得適時地放手。一名擔心女兒的家長發文指出，23歲的女兒在外偷偷交了一個大18歲的男友，兩人不僅偷偷登記結婚，還已懷孕12週，讓他崩潰詢問「到底該怎麼辦？」，貼文曝光後引發熱議。

一名網友在「匿名公社」發文表示，23歲的女兒住在外面後與一個大她18歲的男友交往，對方年紀約41歲，由於女兒不想讓家人知道，就自己偷偷跑去登記結婚。

原PO透露，不僅如此，女兒還已經懷孕12週了，男方過去有一段婚姻，離婚後有個小孩歸前妻養，男方沒有父母是個孤兒、也沒有家人，與女兒在外租屋同住，原PO知道後崩潰直呼「我們今天才知道她已有小孩，已經登記結婚。怎麼辦呢？」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「成年了，你再生氣也只能這樣，後半生的生活是她自己選的，父母也沒辦法陪伴一輩子，你看開一點」、「女兒是成年人了，應自行負責」、「現行法律18歲已經成年，成年人要為自己的行為負責。兒孫自有兒孫福，即使再擔心也只能祝福！」、「祝福她，這是她自己選擇的道路」、「祝福她吧，萬一發生最壞的情況下當她的避風港吧」。