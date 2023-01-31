驚世女力鉅作《珍愛熱線》（Call Jane）由《因為愛你》奧斯卡提名編劇、《狂情黑寡婦》導演菲莉斯納吉（Phyllis Nagy）傾心打造，電影根據真實事件改編，除了擁有絕佳的製作團隊以及深刻動人的故事結構外，卡司陣容更是找來《歌喉讚》伊莉莎白班克斯、《阿凡達：水之道》雪歌妮薇佛以及《紙牌屋》凱特瑪拉等多位實力派演員領銜主演，大銀幕掀起奮勇滿溢的女力狂瀾，揭開地下組織「珍」的神秘面紗，以幽默風趣的敘事手法描繪「她們」是如何奪回身體自主權！

電影描述懷孕的家庭主婦喬伊（伊莉莎白班克斯飾）得知自己患有心臟隱疾，唯一保命的方式便是停止分娩，於是請求醫生執行墮胎，然而，在保守的社會氛圍下，沒有一位醫生敢替喬伊進行手術，縱使懷孕、生產將危害到她的生命。走投無路的喬伊只好撥通電話向「珍」求助，替自己與未來的孩子延續生命。「珍」是在1969年芝加哥由民間發起的神秘組織，成員們來自各方各地、擁有不同職業，更不分種族膚色；在那看似自由激昂且封閉的美國社會，他們無畏強權地將自己攤在陽光下，致力協助非自願懷孕的女性進行「非法」墮胎，並向社會拋出一個疑問—於法於理下「我的身體」該為誰而戰？

《珍愛熱線》以幽默風趣的敘事手法描繪女性是如何奪回身體自主權。（捷傑電影提供）

該片備受國際影壇的肯定，不僅一舉入圍2022年柏林影展金熊獎「最佳影片獎」並榮獲2022年北京國際電影節「最佳女配角獎」以及「最佳影片獎」提名之外，更於同年的日舞影展以及英國倫敦影展上大放異彩，《珍愛熱線》將於2月10日在南港喜樂時代影城、桃園統領威秀影城、SBC星橋國際影城、台中豐原in89影城、台南南紡威秀影城、高雄大遠百威秀影城上映，電影預售票現正熱賣中。