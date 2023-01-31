被封為「大陸最性感女主播」的42歲女星柳岩，在演藝圈靠著美艷、E級凶狠身材佔有一席之地，近來在《夢華錄》飾演「孫三娘」一角走紅，雖然事業順利，但柳岩自曝曾被穩交的男友拋棄，如今多年過去，緋聞一向極少的她，被拍到與一名高壯男子多次返回香閨，男方還會幫她提東西，疑似有新戀情曝光。

近來狗仔拍到柳岩在北京工作期間，她的助理獨自離開公司後，陪伴一名高壯男子到購物中心，直到晚間兩人一同到劇組接柳岩下班，隨後乘車返回住處後，高壯男還下車陪伴柳岩。再隔一天，柳岩和朋友聚完餐，高壯男也在身邊，目的地同樣是柳岩的住處，顯見兩人的關係匪淺。

高壯男多次與柳岩一起返家，還會幫女生拿東西。(圖/會火 微博)

事實上，柳岩儘管外型出色，過往情路卻異常坎坷，她曾難過透露，自己很想要有個家，卻多次被交往對象甩掉，某一次，有位論及婚嫁的前男友，竟突然和她分手，而且才過一個月就找到新歡，讓她無法接受，氣得傳訊息質問對方：「怎麼在這麼短時間找到真愛呢」，更痛批：「噁心，完全不想再多說」。

好在柳岩的個性相當堅強，對戀愛仍然充滿憧憬：「一輩子那麼長，女孩們別急，慢慢走慢慢看慢慢撞慢慢遇見」，如今粉絲們見到她身邊疑似有男生陪伴，儘管本人並未親口證實戀情，紛紛祝賀：「這姐終於找到可以照顧她的人了」、「柳岩是我比較心疼的女孩子」、「巴不得她有甜甜的戀愛，幸福的婚姻」。