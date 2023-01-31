根據WGC周二（31日）發布的最新報告，去年全年黃金需求達4,741噸，年增率18％，年總量創2011年來新高。

光是第四季，黃金需求年增17％來到創紀錄的1,337.4噸，帶動全年需求創高，來自央行與散戶投資的強勢買盤是關鍵主力。

去年全球央行狂買黃金1,136噸，與2021年的450噸相比多出1倍以上，締造55年新高紀錄。單單去年Q4，央行就買入417噸黃金，總計去年下半的收購量超過800噸。

WGC資深分析師葛波爾（Krishan Gopaul）指出，新興市場國家央行搶買黃金的動作特別大，為的是在危機時期增持黃金儲備。

該分析師說，中國、土耳其、埃及等國是2022年的黃金大買家，中國人行在去年最後2個月購入62噸黃金。西方國家央行的黃金儲備量本來就高，而它們也未大舉拋售。

至於投資需求方面，排除場外交易（OTC）去年增加1成達1,107噸，又以金條和金幣的需求最旺，此外黃金ETF淨流出的速度減緩。

WGC表示，隨著經濟衰退及地緣政治風險升高，加上升息減速帶來的逆風，黃金ETF與OTC買盤可能回籠，黃金投資需求可望在今年增強。

WGC另提到，按照倫敦金銀市場協會（London Bullion Market Association）的報價，拜去年Q4金價反彈所賜，黃金年度平均價格也創下每盎司1,800美元的新紀錄。

不過因美元走強，投資人觀望聯準會本周決策及政策展望，周二國際金價跌至逾1周來最低點。倫敦現貨金價跌0.8％來到每盎司1,906.51 美元，觸及1月19日來新低，本月至少漲4.5％，可望寫下月線連三紅。