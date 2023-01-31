財政部國庫署表示，本次公債標售限由中央公債交易商參加投標。且自2014年起，中央公債交易商最低得標金額，依上年度公債發行金額的0.3％，訂為次年度最低得標金額下限。
2022年公債發行金額為新台幣5,201億元，以億元為單位，四捨五入，2023年每一交易商全年競標得標數額不得低於16億元，以維持競標機制；個人及其他法人機構請委託交易商以交易商名義參加投標。
公債標售採競標方式，依投標利率低於所訂底標利率較多者為優先，依次得標；得標者應繳價款依全部得標者所投最高利率計算。
財政部1月31日指出，依112年公債定期適量發行計畫，財政部訂於2月14日委託中央銀行標售「112甲2期」公債新台幣300億元，年期為10年期，發行日期為2月17日，到期日為2033年2月17日。
財政部國庫署表示，本次公債標售限由中央公債交易商參加投標。且自2014年起，中央公債交易商最低得標金額，依上年度公債發行金額的0.3％，訂為次年度最低得標金額下限。
2022年公債發行金額為新台幣5,201億元，以億元為單位，四捨五入，2023年每一交易商全年競標得標數額不得低於16億元，以維持競標機制；個人及其他法人機構請委託交易商以交易商名義參加投標。
公債標售採競標方式，依投標利率低於所訂底標利率較多者為優先，依次得標；得標者應繳價款依全部得標者所投最高利率計算。
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