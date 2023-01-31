俄羅斯外交部公布，中國國家主席習近平將於今年春季訪問俄羅斯首都莫斯科，並強調這將成為俄中兩國關係中的頭等大事。

中國外交部發言人毛寧表示，中俄雙方在多層級保持着密切溝通，推動兩國關係發展，也為維護世界和平與發展作出貢獻。關於具體訪問，目前我沒有可以發佈的消息。

據《衛星通訊社》報導，俄羅斯外交部說，總統普丁邀請習近平在春季對俄羅斯進行國事訪問，並強調俄中兩國將攜手努力，進一步加強和推進雙邊關係。

俄羅斯外交部還說，隨着中國不斷優化防疫措施，他們期待各級面對面接觸和交流能恢復。

習近平曾在2019年訪問俄羅斯並與普丁會晤。兩人在去年幾次舉行會晤或通電話，包括2月前往北京出席冬季奧運會開幕式。俄烏戰爭爆發後，習近平曾與普丁通電話，兩人也在9月於烏茲別克斯坦撒馬爾罕會晤。

《衛星通訊社》引述俄羅斯媒體報導稱，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅將於2月20日訪問莫斯科，並有可能與普丁會面。

對此，外交部發言人毛寧在30日曾回應說：「我目前不掌握你提到的具體訪問。中俄是全面戰略協作夥伴，在各層級都保持密切交往。」