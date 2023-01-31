藝人小甜甜（張可昀）與小13歲老公宋晉賢爆出肢體衝突，小甜甜因此向法院申請保護令，目前雙方已提出離婚訴訟，雙方在網路上吵得不可開交，小甜甜控訴老公說謊，宋晉賢則指小甜甜扭曲事實，令外界霧裡看花，本以為事情即將告一段落，沒想到宋晉賢近日大動作刪除與小甜甜合照，還發限時動態疑似開酸小甜甜。

宋晉賢日前提到多年前小甜甜與前男友張峰奇，當時兩人疑似分手不愉快，小甜甜為挽回對方曾經刮花對方的車、寄威脅簡訊，甚至是燒炭照片，後來小甜甜出席活動時承認此事並道歉，表示當時沒有戀愛經驗，只是想嚇嚇對方，沒有要輕生。宋晉賢則強調：「與前妻在一起生活將近三年的時間，我絕對相信前妻的前任男友張先生，在好幾年前向媒體訴說，前妻所說過、曾做過的事情，只因為我親身經歷」。

宋晉賢發言再次遭網友怒斥，疑似有一名他的朋友看不下去，公開聲援寫下「一個又肥，又胖，又醜，還滿嘴謊言的女人，都能公開發言，請問其他人為何不能發文」，並在網友叫他指名道姓的當下標註小甜甜帳號，嗆聲：「就看她本人承不承認囉！」

小甜甜前夫宋晉賢更新動態，疑似喊話小甜甜。（圖／宋晉賢facebook）

宋晉賢今（31）日更新限時動態，表示要找健身教練看能不能瘦一點，接著面無表情吐舌狂酸：「然後請某人不要再對我身邊任何朋友家人們施壓了喔」，不免讓人聯想先前傳出小甜甜不滿宋晉賢身邊友人幫發聲，直搗最高層找老闆投訴，要求旗下教練不要再對外發言，宋晉賢則表示很擔心對方，小甜甜方則沒有回應。

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