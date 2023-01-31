Apple TV＋ 全新影集《別說不可能》今釋出首波劇照，可以看見集結3次獲得奧斯卡最佳女主角獎的梅莉史翠普（Meryl Streep）、法國影后《玫瑰人生》瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）和《權力遊戲》基特哈靈頓（Kit Harington）。

瑪莉詠柯蒂亞演出影集《別說不可能》。（Apple TV＋提供）

《別說不可能》劇情由8條不同的故事線緊密交織組成，各自講述每位主角關於家庭、工作和感情的發展，無論他們的人生將出現什麼新變化，全都將面臨人類的共同挑戰—刻不容緩的氣候變遷災難。這個混亂已迫在眉睫，影響生活狀態甚至直接威脅生存的可能，若再不付諸任何行動，地表上無人可倖免。

基特哈靈頓演出影集《別說不可能》。（Apple TV＋提供）

該劇由《藥命關係》導演史考特Z伯恩斯（Scott Z. Burns）執導、撰寫劇本和擔任執行製作，音樂劇《漢密爾頓》中擔任主角的美國嘻哈歌手戴維德迪格斯（Daveed Diggs）、女星黛安蓮恩（Diane Lane）和《權力遊戲》中飾演冷艷的「艾拉莉雅沙德」為人所知的印蒂拉巴馬（Indira Varma）皆有參演。

《別說不可能》共8集，3月17日首播3集，最後一集播出時間為4月21日，正巧為世界地球日的當週，希望能藉此喚醒更多觀眾觀看影集同時，也能正視氣候變遷問題並作出實際行動。