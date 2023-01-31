國民黨新北市長侯友宜近期在2024總統大選民調表現亮眼，成為外界關注的目標；而綠營方面，副總統賴清德接任黨主席，也被視為民進黨挑戰大位的人選。國民黨台北市前議員羅智強今（31）日在節目《千秋萬事》中，被主持人王淺秋問到有關2024選情的時候，他回應只有一個想法，那就是「贏」，另外他也提到，國民黨對不起民進黨，因為現在綠營很多掌權者都是國民黨培養出來的。

羅智強提到，為了民進黨好，也為了台灣好，民進黨要下台，自己不是仇恨民進黨，也不是討厭民進黨，但現在民進黨這群掌權者已經背叛了民進黨，是國民黨對不起民進黨，因為總統蔡英文、立委陳明文都是國民黨培養出來的人。他不解，「民進黨以前也是有很多值得尊敬的人，但真正捍衛民進黨理念的人，像陳文茜、施明德、郭正亮都到哪裡去了？」

至於國民黨要怎麼樣在2024勝選，羅智強則強調，首先應該放下自己的私心，要為台灣著想。他提到，當初桃園市長選舉他禮讓張善政之後，曾經拜訪國民黨前主席吳伯雄，那時候就想到藍營需要的是更多像吳伯雄這樣的「造王者」，把政治私心放下來。羅也分析，2024大選對在野陣營是樂觀的，侯友宜是擅長防守的人，只要完成藍營內部整合就會贏。

對於國民黨主席朱立倫，羅智強坦承彼此之間有很多磨擦，但今天他要幫對方說句話，「現在辦不辦初選都有問題，辦初選侯友宜就會面臨表態的問題，進到初選後就會有一些亂局；不初選的話，那徵召的標準是什麼？」他強調，朱立倫是遊戲制定者，盼能有一個超然的立場，而總統提名的組合，也只能讓朱立倫去煩惱。