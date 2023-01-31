陳建仁今(31日)正式接掌閣揆一職，新內閣官員名單也隨之確定，但其中不論留任或新任，爭議人物仍然不少。《盧秀芳辣晚報》節目今派出辮子妹張卉林街訪，民眾紛紛表示「他們都能當官了，那我們平民百姓，只要不違法的，不是更能當官嗎？」、「選輸就算了，那沒有辦法，像酒駕被判刑、論文有抄襲，我認為都是不正確」、「換完新的人，都是差不多，為了攏絡派系」、「沒有能力，憑什麼做需要決策事情的位子？」

新內閣上任，爭議很多，民眾是怎麼看的呢？「每個人都可以當官，因為他抄襲(鄭文燦)、酒駕(Kolas)都可以當官了」、「連官都這樣，那是不是人民這樣做(抄襲、酒駕)也是合理的？」、「反正就是不抱任何期待」、「我們沒辦法有任何意見，那是總統指派」、「傻眼，他們都能當官了，那我們平民百姓，只要不違法的，不是更能當官嗎？我覺得有爭議就不應該當官，當官必須自己能作表率」。

也有人說「就覺得怪怪的，他們這些品行、行為，為什麼會做到這個職位？抄襲跟酒駕，我自己是不能接受」、「全是扣分啊，沒有一樣是正分的，選輸就算了，那沒有辦法，像酒駕被判刑的、論文有抄襲的，我認為都是不正確」、「如果今天我們的榜樣是這些人的話，那以後的人也抄襲來獲取一個位置？」、「沒有能力，憑什麼做需要決策事情的位子？」、「應該是不行的，不能去做官啦！」

但綠營支持者則是這樣看抄襲及酒駕：「沒有很在意啊，因為政治圈就那樣，大家破事都很多，又不是只有他」、「國民黨當沒有比較好！（辮：可是他是民進黨的耶！）對啊，沒關係啊」、「每個人都會犯錯」、「會做事就好」、「6千塊給我拿來，我也沒在賺錢，就覺得蠻多的啊！」

新內閣上任，民眾覺得「都是差不多的人，就是他換完新的人，都是差不多的人這樣，為了攏絡派系」、「沒有換人啦，那個陳建仁本來是要選總統的啦，因為沒有行政院長的人選，只好拉他下來啦」、「我已經麻痺了，找誰都一樣」、「他有歷練過嗎？他有能力掌管五院(部會)嗎？」