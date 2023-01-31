「台灣第一名媛」孫芸芸外型姣好、家財萬貫，還有絕佳的時尚品味。近日，她大方地公開澳洲豪宅的內部，落地窗外就是無敵海景，家裡還有純木頭旋轉樓梯，再配上大量的白、大地色系的擺設，逼近美術館和高檔飯店的規格，讓網友讚不絕口。
孫芸芸從去年底開始忙著布置新家，聖誕夜當天在IG曝光家中一角，有一座白色旋轉樓梯，地板和樓梯均是淺色木質，大型落地窗外則是無垠海景，視野十分遼闊。
本月20日，孫芸芸發文寫道：「wakeuptothiseverymorning （每天早上都這樣醒來）。」並上傳多張家中內部的擺設，能看出孫芸芸特別喜歡簡單、純淨的高雅風格，挑選的沙發、窗簾、桌椅和地墊等都是米白、純白和大地色系，餐具則是大理石材質，盛裝佳餚時看起來更加美味。
拍攝日艷陽高照，光線從落地窗外灑進來，家裡採光非常好，孫芸芸穿著亮橘色的平口長洋裝，漫步旋轉樓梯中，再透過從上往下拍的攝影技巧，讓畫面充滿藝術氣息。
孫芸芸29日再發文：「這些都是我生活的一部份，很多大自然、陽光，隨性插的花花草草，佈置家裡的每個角落，每天都很早起，也很愛逛家飾品。」孫芸芸加碼公開家中各個溫暖的角落，處處可見她的巧思與好品味，其中香閨有個大片落地窗，睡醒就有無敵海景和陽光映入眼簾。
網友看了不禁留言讚嘆：「謝謝分享，很喜歡你的品味」、「喜歡這樣的生活…享受這樣生活的樂趣」、「想起韓劇繼承者們裡，男主角在海外的住所！太漂亮！」
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