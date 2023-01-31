改編日本人氣作家乙野四方字於2016年推出，2部同名小說累積賣破40萬冊的《僕愛君愛：致我深愛的每個妳》（簡稱《僕愛》）與《僕愛君愛：致深愛妳的那個我》（簡稱《君愛》），2片雖是二段獨立故事，但透過2個息息相關、互相影響的平行世界愛情故事，根據觀賞順序不同，對結局的觀感也會有所改變，因此讓電影資訊一曝光後，立刻引發網友在討論區上熱烈討論，爭相詢問到底要先看哪一部才好。

《僕愛》與《君愛》描述能夠穿梭於平行世界當中的少年，愛上各個不同世界少女的故事。《僕愛》中的男主角「曆」，遇到自稱來自第85號平行世界的「女友」和音，但不同世界的自己，都能夠愛上每個世界的和音嗎？《君愛》中的曆則與偶然邂逅的小栞互誓終生，但曆的爸爸卻打算跟小栞的媽媽再婚，讓不想成為兄妹的兩人，決定逃到一個彼此能夠結婚的平行世界去。2個獨立又相互交織的故事，根據觀賞順序的不同，也將改變對結局的觀感。而不少網友對精緻的畫風感到印象深刻，直呼「根本就是滿滿的新海誠動畫既視感啊！」

蒔田彩珠為《僕愛君愛：致深愛妳的那個我》配音。（采昌提供）

由於2片不同的觀賞順序，將會影響對結局的觀感，也讓不少網友紛紛討論觀影攻略，並煩惱先看哪部才最正點。為《僕愛》擔綱女主角配音的演員橋本愛，笑稱自己是先從《僕愛》開始看：「因為站在《僕愛》的角度開始看，將會是一個令人心碎的故事，我想感受到悲傷。」而為《君愛》擔綱女主角配音的演員蒔田彩珠，則自曝從《君愛》開始看：「有趣的是，《君愛》跟《僕愛》的人物與故事是完全不同的世界觀。《君愛》有著讓人想被包圍的純潔溫柔氛圍，而《僕愛》則完全不同，所以那種差距很有魅力。」

宮澤冰魚同時為《僕愛》與《君愛》的男主角配音。（采昌提供）

至於橫跨兩部電影、為男主角配音的宮澤冰魚一方面笑稱：「我是按照錄音日程從《僕愛》看到《君愛》，所以我想抹去記憶，用相反的方式觀賞。」也給出建議：「2部作品在一模一樣的時間上映，那就擲硬幣來決定，好像也不錯。這也算是一種抉擇，我覺得這個選擇的過程本身就很有意思。不光是觀賞順序會影響結局，隨著每個人對不同登場人物產生移情作用，所感受到的感想也會各有不同。如果可以的話，希望大家都能呼朋引伴一起觀賞，之後再互相討論，共享觀賞樂趣。」

值得一提的是，《僕愛》與《君愛》分別找來被譽為「2020年代未來型創作歌手」的須田景凪，以及2022年首度登上紅白歌合戰的矚目人氣樂團「Saucy Dog」，獻唱主題曲〈戀慕青雲〉、〈紫苑〉與插曲〈落花流水〉、〈夏日的白日夢〉。兩邊也相互讚賞。另外，須田景凪也在《僕愛》中客串配音一個小角色，讓他有感而發：「我的台詞連10秒都不到，但一想起來就是個永無止境的任務，讓我再次覺得配音員真的很厲害。」《僕愛君愛：致我深愛的每個妳》與《僕愛君愛：致深愛妳的那個我》將於2月10日在台同步上映。