瑞銀周二盤中報19.22瑞郎，大跌3.2％。

瑞信集團因爆發財務危機，客戶大舉撤出資產，據估計近幾個月瑞信集團總共流失約880億美元的資產。

瑞銀顯然是瑞信資產流出的主要受惠者，瑞銀表示，全球財富管理部門上季資產投資總額達2.82兆美元，較前一季的2.66兆美元大增1,600億美元。

上季客戶新投入或進行投資創造手收的新資金暴增至230億美元，占全年600億美元的逾三分之一。2021年由於低利率環境金融市場行情大漲，瑞銀全年淨增1,070億美元的資產流入。

瑞銀上季淨利達16.5億美元，高於前年同期的13.5億與市場預期的12.8億美元。2022年全年淨利則為76億美元。

相較於財富管理部門業績告捷，投資銀行部門營運則是慘不忍睹，上季部門營業獲利僅1.12億美元，較前年同期暴跌84％。

瑞銀執行長哈莫斯（Ralph Hamers）表示，「利率環境有利於整體營運，不過投資銀行業務則偏弱。」

瑞銀全球財富管理部門上季淨利息收入年增35％，個人與企金部門淨利息收入也成長21％，主要原因為利率上漲帶動放款利息收入增加。

營運展望方面，瑞銀示警市場不確定的風險，瑞銀指出，「客戶交易活動增加、利率上揚與亞洲疫情解封有利於本季的營收展望，但全球經濟展望、資產價格與市場波動仍充滿高度不確定性，而且央行緊縮貨幣政策也可能衝擊市場流動性。」