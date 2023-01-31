新閣揆陳建仁上任，環團今前往經濟部抗議用電大戶納管建言遭「已讀不回」。經濟部回應，明天就將召開公民場的用電大戶檢討研商會，聚焦用電大戶納管資格是否下修、強制綠電比例是否改依用電量（用越多比例越高）等4大議題。後續會再召開產業等各方利害關係人場次，聽取各界意見，綜整後會在年底前完成修法。

今近20個民間團體前往經濟部抗議，高喊「用電大戶別耍賴，自己綠電自己發」口號，希望新任閣揆、經濟部長王美花能帶來綠色復甦新政。

對於用電大戶建言被政府「已讀不回」指控，經濟部能源局喊冤，絕對沒有對用電大戶條款建言不予理會，2月1日就會召開用電大戶研商會議公民場，聽取他們的意見。

《再生能源發展條例》訂定「用電大戶條款」，強制契約容量5000瓩以上廠商，最遲2025年要自備10％綠電(或儲能、購買綠電憑證等)。能源局表示，研商會預計聚焦四大議題，作為年底前修法參考。

首先是「用電大戶納管資格」，現行5000瓩以上企業才納入要求，但環團要求下修到800瓩，擴大納管家數，該局說這部分還需對話。

其次是「用電大戶改依用電量決定義務比例」，能源局說，現行是依據裝置容量(5000瓩)決定，環團要求改為「用電量」多寡給予不同綠電使用比例，這衝擊較大，須要討論。

第三跟第四個議題為「綠電自發自用」與「用電大戶資訊公開」，能源局說，自發自用是現在進行式，公民團體可能有誤解，這部分會再說明清楚，不涉及修法。資訊公開則涉及納管廠商隱私，不能馬上決定，先聽取各方意見。

除了公民場，經濟部後續仍會召開廠商、各方關係人團體場次，綜整各界意見，趕年底前完成檢討。