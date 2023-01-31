南部某國立大學女大生小美（化名），與4名同學在租處喝酒，事後眾人因酒醉皆離去，小美與同學阿明（化名）同床共枕，但另一名同學阿雄（化名）卻潛入房間內，想要對小美硬上，阿明被床鋪震動嚇醒，見到阿雄意圖不軌，用眼神示意他停止，未料阿雄卻反問「我可以試試看嗎？」，然後親吻小美胸部，還逼她口交，但小美驚醒後認出阿雄，將此事告訴同學後提告，阿雄一審被判4年，不服上訴，高雄高分院認定阿雄坦承罪刑，且賠償50萬和解，但小美仍不原諒，因此改判3年4月，全案可上訴。

根據判決書，小美控訴當天連她在內有5個人去租屋處喝酒，大夥喝到大約凌晨3點多各自回房間睡覺，後來只剩下她和同學阿明，自己就睡在阿明的房間內，後來另一名同學阿雄進來房間後，躺在她旁邊，當時感覺好像有人在觸碰她的胸部，還有親吻她，甚至把生殖器放到她口中並脫掉她的褲子性侵她。

小美出庭時證稱，當時因為喝得太醉，但有模糊聽到阿雄問阿明說「我可以試試嗎？」，當他發出聲音後，我就確定他是阿雄，事後對方又觸碰她的胸部，又親嘴巴逼口交，當下她撇過頭，但阿雄扶著她的頭逼她口交，這時她已經驚醒，但阿雄卻在一旁呼呼大睡。事後小美將事情經過告訴阿明及另一名女同學，並且報警提告。

高雄地院審理時，阿雄辯稱是兩情相悅，但法官不予採信，判處他有期徒刑4年，阿雄不服上訴，高雄高分院審酌他認罪，又與小美達成調解並賠償50萬元，但小美拒絕原諒，因此改判有期徒刑3年4月，仍可上訴。

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