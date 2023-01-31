陳建仁31日正式接掌新任閣揆一職，第一件事便是處理6000元現金普發。媒體人張禹宣觀察，陳建仁前往立法院拜碼頭，由政院副院長鄭文燦陪同是常態，但異常的是本該是配角的鄭，卻成為私下眾人圍繞的焦點。陳建仁底下的高官無一人是自己人馬，超過9成的留任官員，也盡數以前閣揆蘇貞昌馬首是瞻，總統蔡英文留下的直屬更無需向他交代。前有蘇貞昌、旁有鄭文燦，蔡英文的手也絕對不會鬆開，想不當「兒閣揆」，恐怕難如登天。

張禹宣31日在臉書發文指出，只見除了立法院長游錫堃外，民進黨的黨團幹部遇上陳建仁僅僅握手，遇上鄭文燦卻頻頻寒暄好不熱絡，肢體語言說明一切，就連會後眾人也是圍繞在鄭文燦之上，在鏡頭前游錫堃與陳建仁活生生的成了背景，在立委袞袞諸公眼裡，誰才是老大？不言而喻。

之所以選擇鄭文燦而非交通部前部長林佳龍，這一幕已說明一切。張禹宣表示，有鑒於陳建仁空有高度、經歷卻如同政壇小白兔，若沒有強而有力的「桶箍」擔任副院長做後盾，用柔軟身姿遊說黨內的挑戰聲浪，調和鼎鼐黨外的異己，遲早被生吞活剝。而這樣的任務，唯有「桃園經驗」藍綠通吃的鄭文燦能夠辦到，如同游錫堃之於立院民進黨黨團總召柯建銘，比起門面立委們心中的「真」閣揆，只有鄭文燦一人。

張禹宣提到，更為難的是，比起往後大事都將由鄭文燦陪同甚至是出面協調磋商，陳建仁底下的高官無一人是自己人馬，新進的「新潮流」同樣也為鄭文燦所掌握，超過9成的留任官員，也盡數以蘇貞昌馬首是瞻，蔡英文留下的直屬更無需向他交代。

張禹宣強調，所以蘇貞昌才會在今日大放厥詞的戲弄陳建仁「苦日子來了」，甚至撂話自己絕對不會退休，蔡英文多麼對自己依依不捨，等同宣示即便不在其位，一句話依然能夠干政。未來陳建仁背後有蘇貞昌，旁又有鄭文燦手握主導權，蔡英文的手也絕對不會鬆開，想不當「兒閣揆」，恐怕難如登天。