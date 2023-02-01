2023年諾貝爾和平獎候選人提名今天截止，名單中的知名人士從北大西洋公約組織（NATO）秘書長到烏克蘭總統等，顯示烏克蘭戰爭仍占據主導地位。

法新社報導，根據挪威諾貝爾委員會規定，送交委員會的候選人名單至少會保密50年。不過，有資格提名者，包括各國前任獲獎者、議員和內閣官員，以及部分大學教授，皆可不受限制地透露自己提名的人選或組織。

截至目前，公開揭露的多數名字都與烏克蘭境內持續近1年的衝突相關，否則就是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的反對者。

專家警告，儘管烏克蘭戰爭仍是全球焦點，諾貝爾委員會的5名成員10月宣布今年的和平獎得主時，還是可能反其道而行，甚至讓得獎者從缺，這種情況過去曾發生過多次。

挪威綠黨議員柏格（Lan Marie Berg）今天透露，她已提名瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg），以及同樣關注氣候議題的烏干達環保人士納卡特（Vanessa Nakate）。據信童貝里已連續多年出現在候選人名單上。

另名候選人是土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan），由巴基斯坦國會上議院議長提名，以表彰他為解決烏克蘭危機的「不懈」努力。

俄軍去年2月入侵烏克蘭後不久，挪威右翼民粹政黨進步黨（Progress Party）國會議員泰布林吉加德（Christian Tybring-Gjedde）就在臉書發文暗示，他將提名烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）角逐和平獎。

泰布林吉加德還推薦同為挪威人的北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。他說，史托騰柏格身為北約秘書長，「在聯盟困難時期的模範工作表現值得獲獎」。

其他獲提名人士包括正在獄中服刑的俄國反對派政治人物納瓦尼（Alexei Navalny），以及同樣身陷囹圄的俄國記者兼政治活動家卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）。

此前，連續2年的諾貝爾和平獎都被解讀為對蒲亭的直接批判。

不過，奧斯陸和平研究中心（PRIO）主任厄爾德爾（Henrik Urdal）表示，鑒於存在「歐洲中心主義」（Eurocentric）的疑慮，諾貝爾委員會不太可能在2023年第3度向蒲亭開砲。

他告訴法新社：「去年，委員會很難將焦點放在其他地方，因為烏克蘭衝突如此重要，也占據主導地位。不過，也有必要讓人們關注世界其他區域的國際問題。」

每年都有數百人獲提名角逐諾貝爾和平獎。2022年，共有343名候選人獲提名。（譯者：施施/核稿：林治平）1120131