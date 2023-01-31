國境解封後國內的首場國際大型活動「2023台灣燈會」將登場，今年也是時隔23年回歸台北舉辦，帶來連3週的豐富活動邀國內外旅人共襄盛舉，飯店業者也紛紛響應推出相關活動。台北晶華酒店自2月5日起至19日推出「晶華鬧元宵假期」住房優惠專案，台北亞都麗緻大飯店在2月1日至2月19日推出「悠遊台北˙逛燈會」住房專案，邀民眾展開一趟有趣的賞燈假期。

致力於推廣在地文化、增進城市行銷的台北晶華酒店推出「晶華鬧元宵假期」住房專案，贈送房客限量發行的燈會主視覺悠遊卡，暢遊範圍達168公頃的台灣燈會，並搭乘敞篷雙層觀光巴士、以不同視角夜遊4大燈區；而這款悠遊卡除了有一般搭乘捷運的功能暢遊台灣燈會，還可於4月30日前，從12個台北熱門景點中選擇2個景點免費遊玩。

回到飯店後，「晶華鬧元宵假期」的房客還能在房內享用連4年獲米其林必比登推介的「御品元冰火湯圓」。專案每房每晚6180元起，包含CNN唯一認證的台北必吃自助式早餐，若加購高鐵車票另可享75折優惠。

晶華美食管家將為專案房客送上「御品元冰火湯圓」的桂花手工元宵。（台北晶華酒店提供）

台北亞都麗緻大飯店的「悠遊台北˙逛燈會」住房專案，讓雙人住宿飯店1晚，並可享用翌日巴賽麗廳La Brasserie半自助式早餐，飯店還將贈送每房2張單日悠遊卡，以及能當作炫光音箱燈籠使用的節慶版四重奏餅乾禮盒，為燈會旅程增添應景之趣，每房5900元起。

台北亞都麗緻大飯店推出「悠遊台北˙逛燈會」專案。（台北亞都麗緻大飯店提供）

入住時，房客還能與櫃檯人員進行趣味猜謎，回答正確者將贈送亞都麗緻價值萬元抵用券1本，內容包含住宿、餐飲、麗緻坊消費最高66%優惠折扣，於住宿期間即可預訂餐飲現場抵用。