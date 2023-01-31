美國資深女星辛蒂威廉斯（Cindy Williams）曾在70年代電視劇《歡樂時光》出鏡，她原本只是要客串幾集，沒想到卻大受歡迎，因此有了自己的衍生劇集，從此一炮而紅，她熱愛演戲，從未停下表演的步伐，不料近日傳出噩耗，她家人發布聲明透露辛蒂威廉斯病逝，享壽75歲。

辛蒂威廉斯的家人表示，她上週因疾病離世，走時過程平靜，家人並未公開因何種疾病，辛蒂威廉斯的女兒和兒子讚美母親為人善良又有趣，「她的死亡令家人們陷入無法克服的悲傷，能夠遇見她、愛她，是我們的榮幸，她是獨一無二的，美麗、慷慨，同時擁有出色的幽默感且光芒四射，每個人都喜歡她」。辛蒂威廉斯的兒女提到母親這一生致力於拯救動物，並且希望藉由表演讓人們感到快樂。

辛蒂威廉斯（右）70年代演出喜劇《拉文與雪莉》，從此成名。（圖／美聯社）

辛蒂威廉斯大學畢業後就往演藝界發展，她起初拍攝廣告出道，後來飾演了幾個電視劇的小角色，憑藉喜劇電影《美國風情畫》獲得英國學院電影獎的女配角提名，才漸漸受到矚目，29歲時她主演電視劇《拉文與雪莉》，該節目是當時最受歡迎的節目之一，她因此獲得金球獎最佳電視劇女演員提名，後來辛蒂威廉斯懷孕後就離開該節目。

生完孩子後她仍在演藝圈發展，雖然名氣不如以往，但是影壇的長青樹，據悉當她去世時，網站Celebrity Net Worth估計她的淨資產高達1千萬美元（約3億新台幣）。