國立高雄師範大學31日上午舉行「新春團拜摸彩」活動，歌舞表演炒熱氣氛，校長吳連賞、副校長王政彥及廖本煌向在場教職員工及退休同仁拜年，也透過直播向校友、學生及無法出席同仁拜年。

國立高雄師範大學31日上午舉行「新春團拜摸彩」活動。（國立高雄師範大學提供／袁庭堯高雄傳真）

歌舞表演表演者有高師大愛樂合唱團，老師李翠玉及芭蕾舞團的花之圓舞曲，院長林晉士及學員團隊的將進酒吟詩，老師黃久娟與朱泳達的民歌合唱等，表演中穿插緊張、刺激的摸彩活動。

校長吳連賞表示，透過團拜、表演、抽獎等活動，向全校教職員工生、退休同仁及校友拜年，祝賀高師大校運昌隆、同仁平安健康。