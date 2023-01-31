2022年8月初，時任美國眾議院議長裴洛西訪台引發共軍演習，間接釀成九合一選舉綠營慘敗。如今美國共和黨眾議院議長麥卡錫透露訪台意願，前大使介文汲31日在《頭條開講》節目中表示，民進黨評估沒有辦法保證會得到好處，一次風險很高的外賓來訪，因此外交部就不表主動，以免鬧大又變成抗中保台牌破產。但卻有一位「王八千」立委說，去年說去邀請麥卡錫來台，喊說是他的功勞，相信也被黨內迅速下了封口令，所以現在也沒有聲音了。

「我是覺得外交部不想在這個裡面表示主動！」介文汲表示，表示主動的話，到時候民進黨丟的票可能會比較多，因為這個事情如果鬧得太大的話，可能又會變成抗中保台必須破產。民進黨對於裴洛西來，他們事後的評估，應該是對民進黨、對執政黨不利的。因為事後沒多久，他們就在九合一大選嘗到敗績，所以這個情況對民進黨來講，是沒有辦法保證會得到好處，一次風險很高的外賓來訪，就表示外交部不表主動。

介文汲指出，用被動的方式來處理的話，從外交的角度來看，就是對他(麥)的來台有所保留。將來他要來，就是他一定要來的，不能怪我。而民進黨裡面也有很白目的，有一位「王八千」委員說，去年拿個立法院的邀請函，說去邀請麥卡錫來台灣，喊說：「我的功勞啊！」

「我想民進黨內部很快有人跟他說：儘快給我閉嘴！」介文汲說，到時候這件事情，台灣老百姓怪罪民進黨政府，惹禍上身的話，你(王)給我負責！所以王八千現在也沒有聲音了。外交部的立場就表示，這事情我沒主動，是他自己要搞的，那他將來要來，我不好拒絕，搞成這樣的局。