捷克總統當選人帕維爾30日與蔡英文總統舉行電話會議，大陸國台辦發言人馬曉光31日批評，民進黨當局企圖藉「通話」「同框」謀「獨」。陸委會晚間回應，反對大陸試圖一再阻礙台灣與國際社會交往、干預他國外交政策，也認為此舉無助於兩岸良性互動。

大陸國台辦發言人馬曉光31日批評，民進黨當局企圖藉「通話」「同框」謀「獨」，費盡心機，「任何伎倆都改變不了台灣是中國一部分的事實，撼動不了國際社會一個中國格局。」他並敦促捷方恪守一個中國原則，妥善處理涉台問題。

對此，陸委會晚間透過書面發表兩點聲明。第一，中華民國是印太地區重要國家與值得信賴的夥伴，有權利與世界各國互動往來。蔡總統代表台灣人民向捷克總統當選人通話表達祝賀與加強雙邊關係，是主權國家正當作為，更有助開展與民主友好國家共享價值理念、抗衡威權主義的脅迫。

第二，陸委會強調，台灣從未屬於中華人民共和國，兩岸互不隸屬是台海現狀與事實，也是台灣人民堅定共識之所在。對於中共當局試圖一再阻礙台灣與國際社會交往、干預他國外交政策，且不斷宣稱其謬誤的「一中原則」政治主張，我方表達反對，也認為此舉無助於兩岸良性互動。