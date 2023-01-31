楚宣暴打顏曉筠、曾子益。（民視提供）

楚宣修理顏曉筠、曾子益。（民視提供）

顏曉筠、曾子益跪地求饒。（民視提供）

楚宣在民視8點檔《市井豪門》中演出相當有手段的小三湘美，為嫁豪門而和蘇晏霈飾演的女兒劉佳雯分離，日前拍攝她聽到女兒為了蔡振翔（曾子益飾）而入獄憤恨不平，怒氣沖沖憤衝去找出軌的蔡振翔、小三謝雅君（顏曉筠飾）理論，一見面就給兩人「巴掌秀」！拍完這場戲，楚宣直呼「打到全身痠痛」！預告一播出，觀眾洗版讚「楚宣極像《黑暗榮耀》的宋慧喬」、「湘美戰鬥力好強，好瘋好帥」、「湘美瘋起來真的好帥」。

由於製作人兼導演蕭大陸拍攝時在現場盯場，還強調「要讓觀眾看得爽快」，楚宣坦言拍攝前會緊張，尤其跟曾子益及顏曉筠很少對到戲，一見面就要賞他們巴掌，所以排戲前有先跟兩位喊話：「你們的挨打都是為了收視第一的《市井豪門》！」只是一下子甩巴掌、一下出拳，一連打了2個小時，真的打到全身都虛脫，腰酸背痛。楚宣說，「這場戲很痛快，希望觀眾也可以感受到滿滿的快感」。

曾子益表示，排戲時感覺楚宣就是個弱女子，排完還對她說「妳就用力打沒問題的」，沒想到正式開拍，楚宣的眼神變得相當有氣勢，整個人散發出「你們全完蛋了」，讓他不寒而慄，每個巴掌也不手軟，拳拳到肉。其中一幕她拿剪刀警告他的時候，那種感覺好像自己下一秒就要GG了，大讚楚宣的演技爆棚，感受到滿滿的威力，最後兩人下跪求饒，沒想到楚宣竟然放大絕，拿起紅酒往他們身上淋，一次將兩人羞辱到位，期待觀眾看得身心舒爽。

顏曉筠也說完全被楚宣的演技震懾住，尤其被她手指頭推著肩膀興師問罪，加上賞巴掌的力道，每一個步驟都讓她投入在角色中，她說這也是第一次謝雅君被欺負得很狼狽。