歐盟統計局31日公布，歐元區第四季國內生產毛額（GDP）初值季增0.1％，雖較第三季的成長0.3％放緩，但遠優於市場預估的萎縮0.1％。
各成員國上季表現落差極大，德國與義大利經濟分別萎縮0.2％與0.1％，原因在於高度依賴工業的兩國承受高能源價格打擊。法國與西班牙經濟分別成長0.1％與0.2％。
歐元區上季經濟成長超乎預期，原因除了暖冬緩解能源危機壓力，且能源價格自去年下半年開始下滑，令該區經濟恢復部分生機，另一因素則是各國政府採取補貼等政策，試圖降低能源價格飆漲對於家庭與企業的衝擊。
歐元區2022年第四季經濟意外成長，令市場一掃對於經濟恐於冬季陷入衰退的擔憂。鑒於經濟強韌程度優於預期，加上通膨維持高檔，普遍預估歐洲央行（ECB）本周與3月例會都將升息2碼。
歐盟統計局31日公布，歐元區第四季國內生產毛額（GDP）初值季增0.1％，雖較第三季的成長0.3％放緩，但遠優於市場預估的萎縮0.1％。
各成員國上季表現落差極大，德國與義大利經濟分別萎縮0.2％與0.1％，原因在於高度依賴工業的兩國承受高能源價格打擊。法國與西班牙經濟分別成長0.1％與0.2％。
歐元區上季經濟成長超乎預期，原因除了暖冬緩解能源危機壓力，且能源價格自去年下半年開始下滑，令該區經濟恢復部分生機，另一因素則是各國政府採取補貼等政策，試圖降低能源價格飆漲對於家庭與企業的衝擊。
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