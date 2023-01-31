歐盟統計局31日公布，歐元區第四季國內生產毛額（GDP）初值季增0.1％，雖較第三季的成長0.3％放緩，但遠優於市場預估的萎縮0.1％。

各成員國上季表現落差極大，德國與義大利經濟分別萎縮0.2％與0.1％，原因在於高度依賴工業的兩國承受高能源價格打擊。法國與西班牙經濟分別成長0.1％與0.2％。

歐元區上季經濟成長超乎預期，原因除了暖冬緩解能源危機壓力，且能源價格自去年下半年開始下滑，令該區經濟恢復部分生機，另一因素則是各國政府採取補貼等政策，試圖降低能源價格飆漲對於家庭與企業的衝擊。